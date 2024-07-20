Привет, гиперборейцы! — Да у вас там медведи по дорогам ходят! — Это ложь! У нас и дорог-то никаких нет! Последние несколько лет мы наблюдаем попытки Запада нас додавить.
График сделки. Можно бить собаку палкой, если это не медведь — Игорь Ашманов
Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Макака обама свою черную жопу порвал а не экономику России. А трамп и бидон добивают сознательно пендосию. Про хохло скот и хутор 404 у молчу. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА РОССИЕЙ.
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1 д.
ГС
Галина Соколова
А это выход! И весьма дипломатически!
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1 д.
Natalija Osminina
То, что предлагал Жириновский- жахнуть ядеркой по острову, Путин этот номер уже провернул. Еще в январе этого года по Маршалловым островам- Остин сразу же заметался по больничкам. США перестали грозить ядерной бомбой России, решив все делать руками европейцев- пусть по ним она шарахнет. Сейчас пытаются подать голос, угрожают, типа, мы можем и разрешить Киеву бить вглубь Российской территории. Но это уже в преддверии конца - в любом случае с Украины они уходят- их ждет БВ. А насчет предложения автора статьи- бить по Неваде. Да, не перехватят. Но будут утешаться, что после того, как отдаст концы США, американские ракеты на автомате поразят и Россию. Утешение, конечно. слабое: вдруг Россия перехватит, вдруг она уже что-то придумала... Так что, кто его знает))
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23 час.
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