Захарова: милитаризация севера Норвегии вызовет рост напряженности в регионе

Военная активность НАТО на севере Норвегии будет способствовать эскалации напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
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