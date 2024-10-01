«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?

Женщины путешествуют чаще мужчин — по крайней мере об этом говорит статистика. Они в одиночку покоряют вершины с рюкзаком за спиной и танцуют на пляжной вечеринке в окружении подруг, отдают последние сбережения на билеты в экзотические страны и стараются запечатлеть на камеру каждый закат, чтобы сохранить воспоминания о своем приключении.
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