New York Times: Барак Обама и Пелоси не поддержали замену Байдена на Харрис

Влиятельные демократы, включая 44-го главу Соединенных Штатов Барака Обаму и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, не поддержали замену хозяина Белого дома Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис на выборах.
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