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Троим соучастникам нападения на "Крокус" предъявили обвинение в подготовке еще одного теракта

Троим соучастникам нападения на "Крокус" предъявили обвинение в подготовке еще одного теракта

Троим соучастникам террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта, сообщается в материалах уголовного дела, копии текстов которых имеются в распоряжении ТАСС.

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