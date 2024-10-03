Троим соучастникам нападения на "Крокус" предъявили обвинение в подготовке еще одного теракта

Троим соучастникам террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта, сообщается в материалах уголовного дела, копии текстов которых имеются в распоряжении ТАСС.
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