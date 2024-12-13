Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы горожан

Александр Беглов рассказал о главных достижениях и планах Петербурга. Модернизация школ под новый стандарт Губернатор подчеркнул, что город начал масштабную программу модернизации школ, построенных в 1960–1980-е годы.
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