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Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы горожан

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы горожан

Александр Беглов рассказал о главных достижениях и планах Петербурга. Модернизация школ под новый стандарт Губернатор подчеркнул, что город начал масштабную программу модернизации школ, построенных в 1960–1980-е годы.

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