В Союзмультфильме рассказали о самых успешных проектах 2023 года

Генеральный директор Союзмультфильма Борис Машковцев рассказал о самых успешных проектах 2023 года. «По 2023 году мы ещё не подбивали статистику, но уже наблюдаем, что анимация сейчас в кинопрокате стала чувствовать себя свободнее — мы можем ставить фильмы, так называемым «длинным экраном», — заявил эксперт в беседе с ИА PrimaMedia.