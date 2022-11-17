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Названы самые популярные объекты недвижимости у жителей Подмосковья

Названы самые популярные объекты недвижимости у жителей Подмосковья

Самым важным вопросом для всех людей остается выбор жилья — своей зоны комфорта для работы и отдыха. Основатель агентства недвижимости Алена Голдина объяснила, какие виды недвижимости больше всего предпочитают жители Подмосковья.

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