Участники СВО рассказали о героических подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны

О том, как героически сражались деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, нам рассказали их правнуки, которые сегодня на передовой защищают мир и свободу будущих поколений… Это уникальные истории прямо с линии боевого соприкосновения.
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