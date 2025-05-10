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Крымская газета

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Участники СВО рассказали о героических подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны

Участники СВО рассказали о героических подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны

О том, как героически сражались деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, нам рассказали их правнуки, которые сегодня на передовой защищают мир и свободу будущих поколений… Это уникальные истории прямо с линии боевого соприкосновения.

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