Впервые за 30 лет Россия проведет демонстрацию за рубежом тяжелого транспортного самолета

Ил-76МД-90А. Фото: Ростех «Ростех» планирует привезти на авторитетную международную авиационную выставку «Dubai Airshow 2023» новую модель тяжелого транспортного самолета, который получил индекс Ил-76МД-90А(Э) и будет главным экспонатом российской корпорации на данном мероприятии.
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