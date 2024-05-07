Главу минтранса Башкирии задержали за взятку

СКР полагает, что взятку он требовал при реализации нацпроекта.фото: sledcom.ru--> В Башкирии следователи задержали теперь уже бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова по обвинению в коррупции, сообщает 7 мая региональное управление СК РФ.
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