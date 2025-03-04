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Царьград

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Рецидивист украл карту зятя-участника СВО и поехал к девушке в Новосибирск

Рецидивист украл карту зятя-участника СВО и поехал к девушке в Новосибирск

Мужчина всё ещё был под административным надзором и не имел права уезжать без предупреждения.Житель города Карасука Новосибирской области получил условный срок за кражу банковской карты своего зятя, участника СВО.

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