Рецидивист украл карту зятя-участника СВО и поехал к девушке в Новосибирск

Мужчина всё ещё был под административным надзором и не имел права уезжать без предупреждения.Житель города Карасука Новосибирской области получил условный срок за кражу банковской карты своего зятя, участника СВО.
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