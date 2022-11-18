Ленобласть выделит 8 миллиардов рублей на развитие коммунальной инфраструктуры

Сумма стала известна по итогам рассмотрения проекта бюджета 47-го региона на 2023 год. Постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК Ленинградской области рассмотрела во втором чтении проект бюджета Ленинградской области на 2023 года в разрезе расходов на реализацию профильных государственных программ.
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