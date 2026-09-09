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Захарова назвала Санду бесстыжей за слова об оккупации Молдавии

Захарова назвала Санду бесстыжей за слова об оккупации Молдавии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бесстыжей главу Молдавии Майю Санду, которая назвала освобождение республики в августе 1944 года «военной оккупацией».

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