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ACN: На Кубе в результате беспорядков погиб один человек

ACN: На Кубе в результате беспорядков погиб один человек

Как минимум один человек умер в результате беспорядков на Кубе. Об этом сообщает ACN. По данным агентства, 12 июля 36-летний гражданин Кубы с судимостью получил смертельные ранения во время нападения на полицию в гаванском районе Арройо-Наранхо.

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