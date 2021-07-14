ACN: На Кубе в результате беспорядков погиб один человек

Как минимум один человек умер в результате беспорядков на Кубе. Об этом сообщает ACN. По данным агентства, 12 июля 36-летний гражданин Кубы с судимостью получил смертельные ранения во время нападения на полицию в гаванском районе Арройо-Наранхо.