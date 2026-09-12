Firstpost: рейс делегации КНР на саммит БРИКС стал одним из самых отслеживаемых

Авиарейс, которым на саммит БРИКС в индийскую столицу Нью-Дели прилетел лидер Китая Си Цзиньпин, стал одним из самых активно отслеживаемых в мире на специализированном сервисе мониторинга полетов Flightradar24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Певец Сергей Лаза...
- Премьер Латвии Ку...
- Зеленский: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым