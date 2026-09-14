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Юрист Чирикова: с 1 октября можно будет класть наличные на свой счёт через СБП

Юрист Чирикова: с 1 октября можно будет класть наличные на свой счёт через СБП

С 1 октября 2026 года положить наличные на свой счёт можно будет через банкомат другого банка. Деньги отправят через систему быстрых платежей.

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