Юрист Чирикова: с 1 октября можно будет класть наличные на свой счёт через СБП

С 1 октября 2026 года положить наличные на свой счёт можно будет через банкомат другого банка. Деньги отправят через систему быстрых платежей.
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