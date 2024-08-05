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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ринат Билялетдинов о том, почему Глушенков не заиграл в «Спартаке»: «Он еще был в стадии развития. Впитывал в себя – и вот начал выдавать» 

В 5 матчах сезона за «Зенит» на счету хавбека 8 голов. – Бывает так, что нужный винтик в механизме появился – и заработало.

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