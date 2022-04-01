В Самаре бывшего руководителя техникума ГБПОУ подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

Фактически никто не обучался, а техникум по документам получил более 2 миллионов рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фактически никто не обучался, а техникум по документам получил более 2 миллионов рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Свежие комментарии