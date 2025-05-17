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Канны-2025: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Барбара Палвин и Ксения Собчак на премьере фильма "Умри, моя любовь"

Канны-2025: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Барбара Палвин и Ксения Собчак на премьере фильма "Умри, моя любовь"

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма “Умри, моя любовь” режиссера Линн Рэмси. Событие посетили исполнители главных ролей в картине: 34-летняя Дженнифер Лоуренс и 39-летний Роберт Паттинсон.

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