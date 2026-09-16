Камилә Вәлиева Россия җыелма командасының контроль чыгышларында катнашачак

Юниорлар арасында дөнья чемпионы һәм 2022 елгы Пекин Олимпия уеннары катнашучысы, Россия фигуралы шуучысы Камилә Вәлиева Россия җыелмасының контроль чыгышларында катнашачак.
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