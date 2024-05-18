Фотохудожник увековечил случайные влюбленные пары

Известный фотохудожник, преподаватель фотошколы прогрессивной классики, Олег Канеев опубликовал на своей странице в соцсети ряд архивных фотографий, на которых в прежние годы были запечатлены случайные влюбленные пары.
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