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Виктор Сухоруков: операция на сердце прошла успешно

Виктор Сухоруков: операция на сердце прошла успешно

Народный артист Виктор Сухоруков подтвердил информацию о перенесенной операции на сердце. Актер сообщил, что в начале марта ему провели вмешательство, связанное с ишемической болезнью сердца.

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