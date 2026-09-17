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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко о медведях на сборе в Сочи: «Первой заметила Тома Дербушева – сказала, что кто‑то очень большой топчется за дверью. Она закричала, мы выбежали посмотреть»

Биатлонистка  Инна Терещенко  рассказала о медведях, появившихся на тренировочном сборе в Сочи. На этой неделе Терещенко опубликовала видео, на котором зверь пытается проникнуть в коттедж к спортсменам группы Михаила Шашилова.

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