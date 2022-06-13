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Власти Запорожья обнулят кредиты населения в украинских банках

Власти Запорожья обнулят кредиты населения в украинских банках

flickr.com/PD Жителей Запорожской области освободят от обязанности возвращать кредиты, полученные в украинских финансовых учреждениях, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

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