Паста с тыквой "Нежность Прованса"

Я очень люблю тыкву, но просмотрев рецепты на нашем любимом сайте, я поняла, что рецептов именно пасты просто с тыквой без мяса и прочего не так уж и много, по этому решила добавить свой любимый рецепт этого простого, но очень вкусного блюда.