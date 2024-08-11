Паста с тыквой "Нежность Прованса"

Я очень люблю тыкву, но просмотрев рецепты на нашем любимом сайте, я поняла, что рецептов именно пасты просто с тыквой без мяса и прочего не так уж и много, по этому решила добавить свой любимый рецепт этого простого, но очень вкусного блюда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии