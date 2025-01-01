Кадыров: 2025 год станет годом победы над фашизмом и развития Грозного

Рамзан Кадыров объявил 2025 год годом борьбы с фашизмом и сатанизмом, а также развития. На открытии транспортной развязки в Грозном он подчеркнул значимость стройки и процветания, утверждая готовность служить на благо народа и государства.
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