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Царьград

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Кадыров: 2025 год станет годом победы над фашизмом и развития Грозного

Кадыров: 2025 год станет годом победы над фашизмом и развития Грозного

Рамзан Кадыров объявил 2025 год годом борьбы с фашизмом и сатанизмом, а также развития. На открытии транспортной развязки в Грозном он подчеркнул значимость стройки и процветания, утверждая готовность служить на благо народа и государства.

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