Алтайские приставы рассказали, сколько машин конфисковали у любителей ездить пьяными

Последний случай конфискации машины в пользу государства произошел в Рубцовске Всего за четыре месяца 2024 года в Алтайском крае за повторное управление в нетрезвом виде в пользу государства конфисковано 11 автомобилей, сообщили в региональной ФССП.
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