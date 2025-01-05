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Подготовленная Макроном бригада ВСУ бежала, не доехав до поля боя

Подготовленная Макроном бригада ВСУ бежала, не доехав до поля боя

Почти 2000 солдат бригады ВСУ «Анна Киевская», большая часть которой проходила обучение во Франции на личном контроле Эмманюэля Макрона, дезертировали, не доезжая до зоны боевого столкновения.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Жить хотят! Покуралесили во франциях на жирных харчах, на дармовщинку - и хоро-ош! Дальше нужно жизнь &quot;на алтарь&quot; класть - так нуевоннафиг!
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11 час.
Вадим Скоробогатов
Одно дело во Франции покуролесить....Другое ...жопой на горячую сковородку садиться.
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5 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
ПЕТУШАРА ПОДГОТОВИЛ???...Кого?...Таких же ПИДОРАСИКОВ???
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4 мин.

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