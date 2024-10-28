Аналитик объяснил, почему армия России признана сильнейшей в мире в этом году

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что анализ последних событий свидетельствует о возрастающей военной мощи России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии