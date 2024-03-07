Европу ожидает продовольственный кризис и голодные бунты

В Брюсселе несколько десятков чиновников ЕС и правительств европейских стран, а также экспертов по продовольственной безопасности, представителей промышленного сектора и несколько журналистов провели встречу, на которой рисовали друг другу ужасающие их картины голодного будущего.
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