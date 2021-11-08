Премьер-министр Испании поддержал андалусских социалистов

Председатель правительства Испании и лидер PSOE Педро Санчес и генеральный секретарь андалусских социалистов Хуан Эспадас подчеркнули силу единства партии для возвращения в правительство Андалусии на следующих региональных выборах в 2022 году.
Председатель правительства Испании и лидер PSOE Педро Санчес и генеральный секретарь андалусских социалистов Хуан Эспадас подчеркнули силу единства партии для возвращения в правительство Андалусии на следующих региональных выборах в 2022 году.
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