Психотерапевт рассказал о способах пережить утрату близкого человека

Проживание горя — важная часть жизни каждого человека, столкнувшегося с утратами. Потеря близких людей требует умения принимать эту ситуацию так, чтобы не лишиться способности проживать полноценную жизнь, сохраняя память о тех, кто вас любил и с кем связаны лучшие воспоминания из прошлого.
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