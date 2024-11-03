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Психотерапевт рассказал о способах пережить утрату близкого человека

Психотерапевт рассказал о способах пережить утрату близкого человека

Проживание горя — важная часть жизни каждого человека, столкнувшегося с утратами. Потеря близких людей требует умения принимать эту ситуацию так, чтобы не лишиться способности проживать полноценную жизнь, сохраняя память о тех, кто вас любил и с кем связаны лучшие воспоминания из прошлого.

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