«Высокий уровень оперативного искусства»: как Надьканижско-Кёрмендская операция повлияла на разгром нацистской Германии

29 марта 1945 года началась Надьканижско-Кёрмендская операция советских войск. Она позволила отсечь нацистскую группу армий «Юг» от нефтяных месторождений на юго-западе Венгрии и создать предпосылки для освобождения Австрии.
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