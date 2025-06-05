Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

В каждом округе столицы есть владельцы магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе, парикмахерских и автосервисов, которые этой весной отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО).
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