Американский самолет ДРЛО Boeing E-3B подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry ВВС США передал код 7700, сигнализирующий об общей аварийной ситуации в полете, над воздушным пространством Саудовской Аравии.
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