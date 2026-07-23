Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

Американский самолет ДРЛО Boeing E-3B подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Американский самолет ДРЛО Boeing E-3B подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry ВВС США передал код 7700, сигнализирующий об общей аварийной ситуации в полете, над воздушным пространством Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии