Производители ветпрепаратов смогут получить льготные займы ФРП на оборудование для маркировки

Производители ветеринарных препаратов и кормов для домашних животных смогут воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности на сумму до 50 млн рублей под целевую закупку оборудования для цифровой маркировки «Честный знак».
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