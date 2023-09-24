В США задумались о необходимости новой стратегии в войне против Народа России на уничтожение

Bloomberg: Украине и США нужна новая стратегия для более длительной войны22 сентября 2023 г. at 07:00 GMT+3Президент Украины Владимир Зеленский посетил Организацию Объединенных Наций и Белый дом на этой неделе, добиваясь большей поддержки своей страны в войне, которая не скоро закончится.