Bloomberg: Украине и США нужна новая стратегия для более длительной войны22 сентября 2023 г. at 07:00 GMT+3Президент Украины Владимир Зеленский посетил Организацию Объединенных Наций и Белый дом на этой неделе, добиваясь большей поддержки своей страны в войне, которая не скоро закончится.
В США задумались о необходимости новой стратегии в войне против Народа России на уничтожение
Комментарии
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Vasily Golov
Так выглядит Ракка после стратегов США.Что будет,если так будет выглядеть Запороже? Николаев?
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12 час.
VG
Vasily Golov
Российская авиация ждет Абрамс.Управляемые бомбы до 1.5 тонн готовы.Как только пойдут крылатые ракеты немецкого производства, так на старт встанут МКБ ракеты Тополя М без ядерных боеголовок. Их заменяют.Как раз по логистике хорошо пойдут.
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Украина это ответ на вопрос стоит ли пендосам напасть завтра или моненько до 46 года подаждать?
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5 час.
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