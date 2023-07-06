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Ретейлеры просят уравнять ставку эквайринга по всей России

Ретейлеры просят уравнять ставку эквайринга по всей России

Представители ретейла считают, что нужно унифицировать плату за прием платежей по картам по всей стране, что позволит увеличить количество скидок на продукты, пишут «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова.

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