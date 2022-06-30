Дело Мау, горе акционеров «Газпрома» и риски краха USDT По «делу Марины Раковой» задержан и отправлен под домашний арест до 7 августа Владимир Мау — ректор РАНХиГС и влиятельный экономист, приближенный к властям в течение всех 30 постсоветских лет.