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Дело Мау, горе акционеров «Газпрома» и риски краха USDT

Дело Мау, горе акционеров «Газпрома» и риски краха USDT

Дело Мау, горе акционеров «Газпрома» и риски краха USDT По «делу Марины Раковой» задержан и отправлен под домашний арест до 7 августа Владимир Мау — ректор РАНХиГС и влиятельный экономист, приближенный к властям в течение всех 30 постсоветских лет.

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