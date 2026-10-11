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Аршавин: «Для меня неожиданно первое место «Динамо». Не казалось и сейчас не кажется, что у них чемпионский состав»

Аршавин: «Для меня неожиданно первое место «Динамо». Не казалось и сейчас не кажется, что у них чемпионский состав»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о лидерстве московского «Динамо» в РПЛ по итогам 10-ти туров.

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