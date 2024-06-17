Глава СНБО Украины: Путин применит ядерное оружие только в одном случае

Председатель украинского СНБО Александр Литвиненко полагает, что российский лидер Владимир Путин может задействовать ядерное тактическое оружие своей страны только в одном случае – если его настигнет большая неудача в зоне СВО.
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