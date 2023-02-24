Открытка маме – бесплатный мастер-класс для детей в Караганде

Студия изобразительного искусства «Жанна D-ART» при карагандинском Дворце культуры горняков проведёт бесплатный мастер-класс по рисованию для детей 7–10 лет «Открытка маме своими руками», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
Студия изобразительного искусства «Жанна D-ART» при карагандинском Дворце культуры горняков проведёт бесплатный мастер-класс по рисованию для детей 7–10 лет «Открытка маме своими руками», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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