Сайт города Караганды

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Ну это лучше, сначала хотели использовать казахстанский сервис маршрутизации Relog (про который я ничего не слышал, х...Казпочта и Яндекс...
  • Елена Бреслова
    а в парке 30-летия ВЛКСМ?! кто за деревья ответит и в Зелентресте?! акимату и дела нет, что незаконно уничтожаются ле...Скандал с незакон...

Открытка маме – бесплатный мастер-класс для детей в Караганде

Открытка маме – бесплатный мастер-класс для детей в Караганде

Студия изобразительного искусства «Жанна D-ART» при карагандинском Дворце культуры горняков проведёт бесплатный мастер-класс по рисованию для детей 7–10 лет «Открытка маме своими руками», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх