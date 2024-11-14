Трамп идет на кадровую революцию, чтобы взорвать «вашингтонское болото». Комментарий Георгия Бовта

Республиканец назначил конгрессмена Мэтта Гетца на пост генерального прокурора — министра юстиции, а бывшего члена палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард — на высшую должность в разведке США.
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