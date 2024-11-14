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Трамп идет на кадровую революцию, чтобы взорвать «вашингтонское болото». Комментарий Георгия Бовта

Трамп идет на кадровую революцию, чтобы взорвать «вашингтонское болото». Комментарий Георгия Бовта

Республиканец назначил конгрессмена Мэтта Гетца на пост генерального прокурора — министра юстиции, а бывшего члена палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард — на высшую должность в разведке США.

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