Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кувшинов
    Нет они достойные продолжатели союза писателей СССР. Там тоже Бориса Пастернака рвали на части за то что дали премию ...«Навальнята порву...
  • Владимир Нелюбин
    Хватит людей за идиотов считать..и так понятно, что виноват будет водитель, не исключено, что водитель где погибли лю...Ксения Собчак и е...
  • Евгений Натесов
    А ты почему такая быдлятина?Шойгу на царство:...

Медведев считает бессмысленными переговоры с украинскими властями

Медведев считает бессмысленными переговоры с украинскими властями

Зампред Совета безопасности РФ опубликовал статью о своем видении украинского руководства. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в газете «Коммерсант» статью о своем видении нынешнего руководства Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх