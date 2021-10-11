Медведев считает бессмысленными переговоры с украинскими властями

Зампред Совета безопасности РФ опубликовал статью о своем видении украинского руководства. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в газете «Коммерсант» статью о своем видении нынешнего руководства Украины.
Зампред Совета безопасности РФ опубликовал статью о своем видении украинского руководства. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в газете «Коммерсант» статью о своем видении нынешнего руководства Украины.
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