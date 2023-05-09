НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В 2023 году мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.78 лет прошло с того момента, как наш народ одержал победу над фашистской Германией, разгромил евронацистских агрессоров.
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