В предстоящие выходные пройдет 18-й этап 77-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при США. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 23 октября 1-я практика: 20:30 – 21:30 Суббота, 24 октября 2-я практика: 0:00 – 1:00 3-я практика: 20:30 – 21:30 Воскресенье, 25 октября Квалификация: 0:00 – 1:00 Гонка: 23:00 Где смотреть Гран-при США-2026? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.
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