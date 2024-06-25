В Молдове зарегистрирован один из самых высоких показателей смертности в ДТП

В 2022 году в Республике Молдова зарегистрирован один из самых высоких показателей смертности в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению со странами-членами ЕС (83 смерти на 1 миллион жителей), уступая только Румынии.
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