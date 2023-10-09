Глава управы Марфина провел традиционный обход территории

Глава управы Игорь Мальцев совместно с муниципальным депутатом, директором ГБУ «Жилищник района Марфино» Игорем Егоркиным провели обход территории района по ранее запланированному маршруту в Гостиничном проезде.
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