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Царьград

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Умер бывший игрок БК «Урал-Грейт» Николай Хряпа

Умер бывший игрок БК «Урал-Грейт» Николай Хряпа

Причины смерти не разглашаются.В возрасте 45 лет скончался бывший баскетболист Николай Хряпа, старший брат известного русского баскетболиста Виктора Хряпы.

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